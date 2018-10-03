У Путина пренебрежительно отреагировали на угрозу США уничтожить российские ракеты

3 октября 2018, 09:34

В Кремле отметили "неопределенность с заявлениями на более высоком уровне".

кремль санкции
Кремль / GettyImages

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва "не обращает особого внимания" на заявление постпреда США при НАТО о возможном уничтожении российских ракет.

"(Кремль) предпочитает не обращать особого внимания на высказывания постпредов в то время, как у нас есть слишком много неопределенности с заявлениями на более высоком уровне", - цитирует Пескова ТАСС.

Во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД. В противном случае США попытаются "уничтожить" (take out) эти ракеты до того, как программы по их разработке будут завершены.

Позже она пояснила свои слова. "Я не говорила об упреждающем ударе по России. Моя точка зрения такова: России необходимо вернуться к соблюдению Договора о РСМД", - заявила она.

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Россия США Дмитрий Песков договор о РСМД
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