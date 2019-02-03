Порошенко через черный ход пришел в ЦИК и заговорил о жертвах и испытаниях

В воскресенье, 3 февраля, президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах.

Порошенко пришел в ЦИК вместе со своей супругой Мариной Порошенко.

Комментируя подачу документов в ЦИК, Порошенко отметил, что сейчас у него еще больше ответственности за судьбу страны и напомнил об испытаниях за последние 5 лет.

"Очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ, их не потеряли. Чтобы мы не остановились на полпути, и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны на соответствие критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО. Это принципиальная наша ключевая позиция.

Мы доказали, что эти планы абсолютно реальны, когда мы осуществляли то, во что многие не верили в 2014 году. Убежден, что должны объединиться для достижения этих целей", - добавил Порошенко.

Ранее активисты анонсировали акцию "Хто замовив Катю Гандзюк?" у входа в здание ЦИК, куда должен был прибыть Порошенко.

Отметим, что по данным журналистки Ольги Решетиловой, Порошенко зашел в здание ЦИК через черный ход, чтобы избежать встречи с участниками акции.

"Петр Порошенко, который пришел на должность в результате Революции Достоинства, идет подавать документы в Центральную избирательную комиссию через черный ход, тайно, прячась от граждан. Только для того, чтобы не отвечать на один очень неудобный вопрос: кто заказал Катю Гандзюк", – написала Решетилова в Facebook.

Напомним, Порошенко заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января в Киеве.

Последний день подачи документов для регистрации кандидатами в президенты – 3 февраля, последний день принятия решения о регистрации – 8 февраля.