Второй срок: Порошенко идет в президенты

Петр Порошенко идет в президенты. Снова / GettyImages

Нынешний президент Украины Петр Порошенко официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудило меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", – заявил он во время сегодняшнего форума.

Глава державы также представил и свою предвыборную программу.

Читайте также"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срокНапомним, что до окончания срока подачи документов в ЦИК осталось всего 4 дня.

Ранее Порошенко заговорил о мире с Россией. По его словам, тема войны и мира – одна из главный на предстоящих президентских выборах 2019.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты достигло 22 человек. В Украине рекордное количество участников президентских выборов — 24, столько претендентов на пост главы государства зарегистрировали в 2004-м.

Как сообщалось, официально объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины Юлия Тимошенко.