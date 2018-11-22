КСУ одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО

КСУ принял решение относительно курса Украины в ЕС и НАТО / УНИАН

Конституционный суд Украины одобрил президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037).

По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, соответствующее решение было принято 14-ю голосами - большинством голосов судей КСУ.

"Было принято положительное решение о том, что нормы, предложенные президентом Порошенко, изменений в Конституцию соответствуют действующей Конституции", - подчеркнула она в интервью журналистам.

По ее словам, Верховная Рада уже сегодня может одобрить изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

"Есть шанс сегодня в зале проголосовать за эти изменения в первом чтении", - добавила Ирина Луценко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины.

Кроме того, также Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС.