В НАТО сделали заявление по "выборам" на Донбассе

НАТО / Reuters

"Выборы" на Донбассе подрывают мирный процесс, и Альянс не признает их результаты.

"НАТО не признает выборы 11 ноября в самопровозглашенных и непризнанных Луганской и Донецкой народных "республиках". Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте блока.

В НАТО призвали стороны к полному выполнению Минских договоренностей и выразили поддержку усилиям нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории ЛНР организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.