На Донбассе стартовали выборы главарей "ЛДНР"

11 ноября 2018, 07:26

На пост главаря "ДНР" претендуют пятеро кандидатов.

ДНР референдум
"ДНР" / 24 Канал

На оккупированных территориях Донбасса в воскресенье, 11 ноября, начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории ЛНР организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.

На пост главаря "ДНР" претендуют пятеро кандидатов. Помимо врио "главы" Дениса Пушилина, это бывший "замминистра образования и науки ДНР" Владимир Медведев, юрист Елена Шишкина, "депутат народного совета от фракции "Свободный Донбасс" Роман Храменков и общественный деятель, руководитель музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана в Донецке Роман Евстифеев.

За 100 депутатских мест в так называемом народном совете "ДНР" борются два общественных движения - "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР". На вопрос о признании итогов голосования он отвечать отказался, однако указал, что "выборы" якобы не противоречат Минским соглашениям.

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Донбасс Украина ЛДНР
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