Генерал-разведчик объяснил, зачем Путину "выборы" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Главная цель президента РФ Владимира Путина, которой он пытается достичь при помощи "выборов" на оккупированных территориях Донбасса, это заморозка конфликта и давление на Киев с целью принудить украинские власти к определенным уступкам. В частности "обменять" аннексированный Крым на Донбасс.

Такое мнение выразил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Апострофу".

"Проведение этих выборов свидетельствует о том, что путинский режим вообще не намерен выполнять Минские договоренности. Все больше заметна тенденция попыток Путина заморозить конфликт на Донбассе, чтобы с помощью этого рычага принуждать Украину к уступкам. Прежде всего, попробовать "обменять" Донбасс на Крым", - считает Богдан.

По его мнению, масштабных боевых действий со стороны боевиков "ЛДНР" и российских регулярных войск на Донбассе ожидать не стоит.

"Во-первых, есть четкая позиция международного сообщества, НАТО, ЕС и США. Во-вторых, украинские Вооруженные силы и их возможности настолько выросли, что Путин не решится на какую-то масштабную операцию. И ему это сейчас не нужно, потому что вскоре в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы", - отмечает эксперт.

Богдан убежден, что усилия российского президента направлены, во-первых, на провокации на восточном фронте, а во-вторых, на задействовании "пятой колонны", чтобы расколоть украинское общество, деморализовать, дезориентировать и демобилизовать его.

"На это Путин и специальные службы РФ рассчитывают. Думаю, очевидно, какие украинские СМИ идут в фарватере российской политики, фактически превратившись в рупор Кремля. Они пытаются внедрить в сознание украинских граждан позицию о том, что мир нужен любой ценой, несмотря на все риски и угрозы. И, главное, что этому миру следует достичь путем уступок Кремлю и на условиях Кремля. Я убежден, что таких уступок не будет, но очевидно, что Россия пытается", - заключил Богдан.

Накануне заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выразил мнение, что незаконные "выборы" на оккупированных территория Донбасса срежиссированны Россией для того, чтобы подтолкнуть украинскую власть к прямым переговорам с главарями самопровозглашенных "республик".