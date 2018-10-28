"Лишим пенсий": боевики "ЛНР" запугивают жителей Луганска перед "выборами"

Выборы в "ЛНР" / korrespondent.net

Боевики из группировки "ЛНР" во временно оккупированном Луганске массово запугивают пенсионеров накануне псевдовыборов − ради обеспечения явки.

Соответствующее сообщение опубликовал LIGA.net со ссылкой на собственный источник среди жителей города. "Говорят, что если не пойдем на выборы, то пенсию платить не будут. И так копейки получаем", − сказал он.

По словам другого источника, он, несмотря на все угрозы боевиков, не собирается на "выборы" главаря "ЛНР" 11 ноября. "Они тут "играются в выборы", а мы выживаем. Понятно, что многие уже привыкли мыслить категориями телевизора, лозунгами СССР, не напрягая мозги", − добавил источник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе закручивается интрига вокруг "выборов главы ЛНР".