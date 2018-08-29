"Как скажут в рашке, так они и сделают": на Донбассе закручивается интрига вокруг выборов главы "ЛНР"

Боевики ЛНР решили отложить "выборы" / Zaxid.net

По всей вероятности, выборы нового главаря оккупированной территории Луганской области решили отменить, как и писали ранее российские СМИ.

"Выборов не будет, чтобы не нарушать минские соглашения", – цитирует местного жителя LIGA.net.

Об отмене выборов, которые ранее планировались на эту осень, косвенно указывает и тот факт, что в городе до сих пор не разместили никаких предвыборных бигбородов. "Ничего такого нет. Но как им (боевикам – ред.) скажут в рашке, так они и сделают. От нас ничего тут не зависит уже", – отметил собеседник издания.

При этом группа Информационное сопротивление пишет в Facebook, что отмену выборов в "ЛНР" решили оправдать "продлением полномочий действующих "органов власти".

"Со второй половины августа "активисты" подконтрольных оккупантам организаций и руководители так называемых "государственных учреждений ЛНР" инициировали кампанию о целесообразности продолжения полномочий Леонида Пасечника и действующих "депутатов", – сообщили в группе.

Напомним, 29 августа на Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие. Договоренность была достигнута 22 августа в Минске.