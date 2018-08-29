В связи с началом нового учебного года в среду, 29 августа, на Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие.

Соответствующая договоренность была достигнута 22 августа в Минске участниками Трехсторонней контактной группой.

"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они хотят этого, и все теперь в их руках. Чтобы все в их рядах знали, что необходимо соблюдать режим прекращения огня, приказы должны быть изданы и опубликованы, чтобы дети спокойно пошли в школу", - цитирует "РБК-Украина" зампреда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

По данным издания, во время так называемого хлебного перемирия с 1 июля до 20 августа, со стороны сепаратистов было зафиксировано почти 1,5 тыс.обстрелов.

Ранее сообщалось, что "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", запланированные на осень, перенесены на неопредеоленный срок.