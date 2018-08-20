Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко

"Выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", запланированные на осень, перенесены на неопредеоленный срок.

Как сообщает РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник, выборы отложены "по совокупности разных факторов". По словам собеседника издания, "выборы" несут риски для Минских переговоров, а также грозят введением новых санкций против РФ.

Источники сообщили, что прямых указаний по организации "выборов" из Москвы не поступало, а перенос согласован с Кремлем.

Собеседник РБК, близки к "властям" "ДНР" заявил, что летом Донецк посетили российские социологи и провели анализ настроений в "республике". По его словам, результат исследования оказался "очень неблагоприятным для нынешней команды".

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что на территории самопровозглашенной "ДНР" находится около 32 тысяч российских военных и более 700 российских танков.

"Там есть русские регулярные воинские формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году в первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск - около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы", - сказал Муженко.