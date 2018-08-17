Муженко подсчитал российские танки и солдат на Донбассе

Виктор Муженко / "День"

На территории самопровозглашенной "ДНР" находится около 32 тысяч российских военных и более 700 российских танков.

Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Би-би-си".

"Там есть русские регулярные воинские формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году в первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск - около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы", - сказал Муженко, отметив, что на Донбассе также есть российские наемники.

По его словам, российская сторона сейчас наращивает материальную базу - из России "заходят колонны" и "привозят боеприпасы".

Ранее Грымчак заявил, что российские войска "будут захлебываться собственной кровью" в случае вооруженного конфликта с Украиной, поскольку за последние четыре года украинская армия значительно усилилась и способна оказать серьезное сопротивление российской.