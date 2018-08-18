"ДНР" для "ЛНР" не братья?": на границе с Россией зреет бунт

Боевики "ЛНР" / Zaxid.net

На оккупированном Донбассе боевики "ЛНР" перестала пропускать жителей "ДНР" на территорию России.

Как сообщила жительница Донецка Виталина Ершова в Facebook, "пограничники" ДНР ссылаются на некий секретный указ.

"ДНР" для "ЛНР" не братья? Луганских выпускают в Россию, а донецких - нет… Ни единой машины "пограничники" "ЛНР" не выпускают. Автобусы битком забиты людьми, сотни машин с детьми, женщинами и даже с домашними животными не могут въехать в Россию", - пожаловалась женщина.

По ее словам, на границе люди намерены прорваться в Россию силой.

"Очень страшная ситуация. Зреет массовый бунт", - рассказала Ершова.

Напомним, в Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР".