В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"

Владимир Калиновский

Лисичанский горсуд Луганской области приговорил к восьми годам тюремного заключения мужчину, ставшего в 2014-м «депутатом» группировки террористов «ЛНР».

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что житель Хрустального в 2014-м присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Злоумышленник активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских "законов" псевдореспублики», – сказано в сообщении украинских спецслужбистов.

Также известно, что сотрудники СБУ задержали мужчину, когда он пытался пересечь КПП на линии разграничения ради получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.

По данным портала «Трибун» пишет, что осужденный – экс-депутат горсовета Красного Луча (Хрустальный после декоммунизации) Владимир Калиновский. В мае 2014-го он добровольно согласился стать «депутатом народного совета ЛНР» и голосовал за «временную конституцию ЛНР».

Напомним, ранее в Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР".