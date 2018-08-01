"Дешево и сердито". В Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР": фото

В Лутугинском районе "ЛНР" ремонтом дорог занимаются местные жители, а в качестве материалов используют срезанное полотно (асфальтную крошку).

"Ремонт дорог в Лутугинском районе (под контролем "ЛНР"). Вместо дорожных рабочих — местные жители. Дешево и сердито. Зачем платить кому-то зарплату? Привез асфальт, а дальше пусть те, кому нужны дороги, сами выкручиваются", — рассказал журналист Денис Казанский в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что в "ДНР" похвастались укладкой асфальта прямо в лужи.