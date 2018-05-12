На Луганщине задержан "депутат народного совета" боевиков "ЛНР", фото

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины, которые привлечены к операции Объединенных сил, задержали "депутата народного совета" самопровозглашенной "ЛНР".

Злоумышленник задержан на одном из пунктов пропуска при пересечении линии разграничения, говорится на сайте спецслужбы.

"Правоохранители выяснили, что в 2014 году житель Хрустального Луганской области присоединился к террористам, где его "избрали депутатом" так называемого "народного совета", — отметили в ведомстве.

По данным СБУ, задержанный поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и способствовал террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, в частности, участвовал в финансировании некоторых группировок.

"… представитель фейковых "органов власти" планировал прибыть на подконтрольную украинским властям территорию для получения пенсии от Украины", — подчеркнули в спецслужбе.

Начато производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват госвласти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Псевдодепутату сообщили о подозрении, суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 5 мая на Донбассе в районе операции Объединенных сил одно из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады украинской армии во время рейда взяло в плен "мотострелка" террористической "ЛНР".