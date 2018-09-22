Фейковые выборы в "ЛНР": объявлен первый кандидат

Всего боевики заявляют о восьми кандидатах, которые также намерены подать документы для регистрации.
Главарь пророссийских боевиков на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник зарегистрировал свою кандидатуру для участия в выборах на пост главы "ЛНР".
Как сообщает Интерфакс, официально подал документы Пасечник 22 сентября.
Отмечается, что так называемая избирательная комиссия непризнанной республики заявила о наличии еще восьми кандидатов, которые выразили желание поучаствовать в борьбе за высокий пост.
Как известно, пророссийские боевики назначили "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.
Напомним, осенью 2017 года главарь пророссийских боевиков Луганщины Игорь Плотницкий внезапно подал в отставку после мятежа. Его место занял бывший глава "МГБ" Леонид Пасечник, который ранее был сотрудником СБУ и даже получал на своем посту награды.
Ранее в СМИ появилась информация, что выборы нового главаря оккупированной территории Луганской области решили отменить.