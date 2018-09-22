Фейковые выборы в "ЛНР": объявлен первый кандидат

Пасечник планирует и дальше главенствовать в "ЛНР" / "Комсомольская правда"

Главарь пророссийских боевиков на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник зарегистрировал свою кандидатуру для участия в выборах на пост главы "ЛНР".

Как сообщает Интерфакс, официально подал документы Пасечник 22 сентября.

Отмечается, что так называемая избирательная комиссия непризнанной республики заявила о наличии еще восьми кандидатов, которые выразили желание поучаствовать в борьбе за высокий пост.

Как известно, пророссийские боевики назначили "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.

Напомним, осенью 2017 года главарь пророссийских боевиков Луганщины Игорь Плотницкий внезапно подал в отставку после мятежа. Его место занял бывший глава "МГБ" Леонид Пасечник, который ранее был сотрудником СБУ и даже получал на своем посту награды.

Ранее в СМИ появилась информация, что выборы нового главаря оккупированной территории Луганской области решили отменить.