"Выборы" на Донбассе: Тука предупредил о реализации РФ приднестровского сценария

В "ЛДНР" готовятся к "выборам" / korrespondent.net

Незаконные "выборы" на оккупированных территория Донбасса срежиссированны Россией для того, чтобы подтолкнуть украинскую власть к прямым переговорам с главарями самопровозглашенных "республик".

Как заявил в эфире "Громадського" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, РФ пытается реализовать на Донбассе приднестровский сценарий.

"Обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы. Которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение, первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем. И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров. Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели", - подчеркнул он.

По его словам, посредством псевдовыборов Москва пытается легитимизировать главарей самоназванных республик.

"Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко (ликвидированный главарь "ДНР", - ред.), как Плотницкий (экс-главарь "ЛНР", ред.). Нужно было их заменять", - добавил Тука.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все участники фейковых выборов в "Л/ДНР" будут обязательно привлечены к уголовной ответственности.