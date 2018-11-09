Турчинов пообещал привлекать к уголовной ответственности за участие в "выборах" в "Л/ДНР"

Турчинов пообещал, что все участники "выборов" в ОРДЛО понесут наказание / Reuters

Глава Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что все участники фейковых выборов в "Л/ДНР" будут обязательно привлечены к уголовной ответственности.

"Правоохранительные органы выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности", - цитирует Турчинова пресс-служба ведомства.

Турчинов подчеркнул, что участие в организации и проведении данных "выборов" попадает под действие ряда статей Уголовного кодекса. В частности, статьи 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, до 10 лет тюрьмы), 110 и 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 8-15 лет или пожизненное заключение), 111 (госизмена, до 15 лет заключения) и 114 (Шпионаж, до 15 лет тюрьмы).

Кроме того, организаторы и участники "выборов" могут быть привлечены к ответственности по другим статьям, которые также предусматривают длительные сроки лишения свободы и конфискацию имущества - ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, до ), 159-1 (Нарушение тайны голосования ), 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 170 (Воспрепятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций), 255 (Создание преступной организации), 256 (Содействие участникам преступных организаций), 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), 258-5 (Финансирование терроризма), 260 (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности), 293 (Групповое нарушение общественного порядка), 295 (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), 332-1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), 338 ( Надругательство над государственными символами), 340 (Незаконное препятствование Читайте также"Выборы" на Донбассе: в Кремле рассказали о влиянии на главарей "ЛДНР"организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), 341 (Захват государственных или общественных зданий или сооружений), 353 (Самовольное присвоение властных полномочий), 436 (Пропаганда войны), 436-1(Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Турчинов не уточнил, касается ли преследование самих избирателей или только органзиторов.

"Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о беспочвенности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться от участия в преступлении", - заявил Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики группировки "ЛНР" запугивают жителей Луганска перед "выборами главы".