Журналист рассказал, как ЕС хочет наказать Россию за ''фейковые выборы'' на Донбассе

"Выборы в ДНР" / The Kiev Times

В бельгийском городе Брюсселе 19 ноября руководители министерств иностранных дел стран, входящих в Европейский Союз, проведут встречу ради обсуждения вопроса введения санкций против организаторов фейковых выборов на Донбассе.

Соответствующее сообщение было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter журналистом Рикардом Йозвяком.

"Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине во время встречи в Брюсселе 19 ноября. Также они обсудят "выборы" на Донбассе и возможность введения санкций против организаторов. Азовское море и Крым также будут включены в повестку дня", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики группировки "ЛНР" запугивают жителей Луганска перед "выборами главы".