В США рассказали, как Россия хочет использовать "выборы" в "Л/ДНР"

Псевдовыборы на Донбассе противоречат усилиям по выполнению Минских соглашений, отметил зампостпреда Штатов при ООН.
Заместитель постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций посол Джонатан Коэн сообщил, что Российская Федерация хочет использовать запланированные в "Донецкой народной республике " и "Луганской народной республике" псевдовыборы для укрепления позиций квазигосударств.
"Республики" неотъемлемы от орудующих на Донбассе и подконтрольных Москве незаконных вооруженных формирований, рассказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН, пишет УНИАН.
"Соединенные Штаты присоединяются к другим (странам — Ред.), осуждая объявления так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками" намерений провести то, что они называют "выборами"... Эти выборы явно незаконны и не имеют никаких законных оснований согласно украинского законодательства", — отметил Коэн.
Читайте такжеВ СБ ООН провалили инициативу России заслушать "представителя" оккупированных территорийПосол подчеркнул, что псевдовыборы противоречат усилиям по выполнению Минских соглашений, согласно которым незаконные вооруженные группы и иностранные вооруженные формирования должны быть выведены с Донбасса, а потом там могут быть проведены выборы по украинскому законодательству.
"Однако Россия использует эти выборы, чтобы достигнуть противоположного результата — она стремится укрепить позиции так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"…", — заявил зампостпреда США при ООН.
Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" выборы назначены на 11 ноября. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Киеву передаются списки граждан, которые будут принимать участие в псевдовыборах.