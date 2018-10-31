В США рассказали, как Россия хочет использовать "выборы" в "Л/ДНР"

31 октября 2018, 07:25

Псевдовыборы на Донбассе противоречат усилиям по выполнению Минских соглашений, отметил зампостпреда Штатов при ООН.

Зампостпреда США при ООН сообщил, что с помощью выборов Россия стремится укрепить позиции
С помощью выборов Россия стремится укрепить позиции "Л/ДНР", сообщил зампостпреда США при ООН / Reuters

Заместитель постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций посол Джонатан Коэн сообщил, что Российская Федерация хочет использовать запланированные в "Донецкой народной республике " и "Луганской народной республике" псевдовыборы для укрепления позиций квазигосударств.

"Республики" неотъемлемы от орудующих на Донбассе и подконтрольных Москве незаконных вооруженных формирований, рассказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН, пишет УНИАН.

"Соединенные Штаты присоединяются к другим (странам — Ред.), осуждая объявления так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками" намерений провести то, что они называют "выборами"... Эти выборы явно незаконны и не имеют никаких законных оснований согласно украинского законодательства", — отметил Коэн.

Читайте такжеВ СБ ООН провалили инициативу России заслушать "представителя" оккупированных территорийПосол подчеркнул, что псевдовыборы противоречат усилиям по выполнению Минских соглашений, согласно которым незаконные вооруженные группы и иностранные вооруженные формирования должны быть выведены с Донбасса, а потом там могут быть проведены выборы по украинскому законодательству.

"Однако Россия использует эти выборы, чтобы достигнуть противоположного результата — она стремится укрепить позиции так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"…", — заявил зампостпреда США при ООН.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" выборы назначены на 11 ноября. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Киеву передаются списки граждан, которые будут принимать участие в псевдовыборах.

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ДНР Россия ЛНР США выборы ООН Минские соглашения
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