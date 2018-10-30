Тука рассказал об использовании информации о голосовавших на выборах в ЛДНР

Георгий Тука считает, что списки избирателей ЛДНР могут использовать "другие организации" / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в Украину передаются списки граждан, которые будут принимать участие в так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса.

От имени сына чиновника Павла Туки на его странице в Facebook была обнародована информация о том, что представители пророссийских группировок предоставят данные, в которых указаны фамилии голосовавших граждан.

"Получают они и списки различных "членов". Членов призывных комиссий (и, конечно, самих призывников), членов избирательны комиссий... В том числе - и списки тех, кто придет "голосовать" получат! Интересно потом будет сопоставить эти списки с реестрами переселенцев, например", - говорится в публикации.

/ Фото: скрин Facebook/Георгий Тука

В комментарии ресурсу Новости Донбасса Тука заявил, что МинВОТ не будет инициировать отмену социальных выплат тем, чья фамилия будет обнаружена в данном списке.

"Нет, ничего инициировать не будем. У нас нет таких полномочий", - ответил заместитель министра.

Чиновник добавил, что информацию могут использовать "другие организации, у которых есть полномочия".

"Как они ее будут использовать - это уже на их усмотрение", - подчеркнул он.

Как известно, выборы пророссийские боевики назначили выборы в Донецкой и Луганской областях на 11 ноября 2018 года.

Напомним, ранее Тука заявлял, что Россия меняет одиозных главарей "ДНР" и "ЛНР" на людей, далеких от войны для того, чтобы они могли представлять непризнанные республики на вероятных переговорах по интеграции оккупированного Донбасса в Украину.