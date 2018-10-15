Массовые сокращения бюджетников: Тука рассказал о новой проблеме в ОРДЛО

"ДНР" захлестнула волна безработицы / Reuters

Россия существенно сократила финансирование районов оккупированного Донбасса, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он подчеркнул, что в ОРДЛО начались массовые сокращения работников отрасли государственного финансирования. При этом без работы остались представители всех сфер деятельности - от дворников до работников местных органов власти.

Под сокращения попал и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения, добавил Тука в своем сообщении в Twitter.

Напомним, во время чата в "Главреде" Тука заявил о том, что президента РФ Владимира Путина устроит один вариант – если на Банковой будет сидеть губернатор "Новороссии".