Рокировка главарей "ЛДНР": Тука рассказал о сценарии Москвы по Донбассу

На оккупированном Донбассе обсуждают проведение выбороы / Reuters

Россия меняет одиозных главарей "ДНР" и "ЛНР" на людей, далеких от войны для того, чтобы они могли представлять непризнанные республики на вероятных переговорах по интеграции оккупированного Донбасса в Украину.

Причем Игорь Плотницкий и Александр Захарченко на такую роль явно не подходили, заявил заместитель министра по делами временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Их нужно заменять на тех людей, которых в народе называют "ботаники". Это могут быть представители интеллигенции, бизнеса, люди далекие от войны, в костюмах и галстуках. Их можно подать в качестве стороны для переговоров. Поэтому и была сначала осуществлена одна рокировка, а затем вторая", - подчеркнул он в интервью "Обозревателю".

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Он также напомнил неудачный опыт Молдовы по попытке решения проблемы с Приднестровьем, когда Кишинев поддался на уговоры России и начал прямые переговоры с Тирасполем, а далее РФ из участника конфликта превратилась в наблюдателя и международного посредника, а в конце концов - миротворца.

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин назвал официальные обещания Кремля "республике".