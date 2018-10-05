Волкер озвучил причины поддержки Россией "ЛНР"и "ДНР"

Волкер считает, что интересы России на оккупированном Донбассе очевидны / Фото: Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не прекращает поддерживать самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", поскольку хочет таким образом оставить своих военных на украинской территории.

"Они хотят, чтобы конфликт продолжался. Они хотят там держать свои силы. Они хотят сохранить на местах две так называемые народные республики как политические образования, которые они могут использовать в качестве щита для сокрытия непосредственного участия России. И они хотят подождать, я считаю, также, чтобы увидеть, что произойдет на выборах в Украине. Таким образом, я думаю, что они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще", - сказал Волкер в интервью УНИАН.

Спецпредставитель США подчеркнул, что российская сторона имеет 100% влияние на боевиков Донбасса.

Читайте такжеВолкер назвал Россию ответственной за катастрофу MH-17

"Она финансово удерживает контрактные силы, осуществляет контроль над политическими структурами, которые там находятся, так называемыми народными республиками. Так что это на 100% возглавляемая Россией операция", - акцентировал он.

Волкер добавил, что США осуществляют давление на Кремль из-за его агрессии на территории Украины и в будущем намерены его только усиливать.

Как ранее сообщалось, Волкер считает, что президент России Владимир Путин хочет получить власть для оказания влияния за пределами РФ, а глава Украины Петр Порошенко желает сделать больше для своего государства.