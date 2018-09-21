Волкер сказал, чем Порошенко отличается от Путина

Владимир Путин хочет получить власть для оказания влияния за пределами России, а Петр Порошенко желает сделать больше для Украины, полагает Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин хочет получить власть для оказания влияния за пределами РФ, а глава Украины Петр Порошенко желает сделать больше для своего государства.

Российский лидер создал в своей стране очень мощный авторитарный режим, рассказал дипломат в интервью телеканалу "112 Украина".

"Я встречался с Путиным единственный раз, еще когда работал в Белом доме на президента Буша (Джорджа Буша — Ред.). Это было очень давно", — отметил собеседник.

По его мнению, "цель президента Путина — это власть внутри России". "Также ему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны", — добавил спецпредставитель Госдепа.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия с помощью самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и конфликта на Донбассе пытается давить на Украину, РФ хочет опять получить украинское правительство, которые бы находилось в российской орбите влияния.