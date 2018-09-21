Волкер сказал, чем Порошенко отличается от Путина

Президент России создал в своей стране очень мощный авторитарный режим, отметил спецпредставитель Госдепа.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что президент России Владимир Путин хочет получить власть для оказания влияния за пределами РФ, а глава Украины Петр Порошенко желает сделать больше для своего государства.
Российский лидер создал в своей стране очень мощный авторитарный режим, рассказал дипломат в интервью телеканалу "112 Украина".
"Я встречался с Путиным единственный раз, еще когда работал в Белом доме на президента Буша (Джорджа Буша — Ред.). Это было очень давно", — отметил собеседник.
По его мнению, "цель президента Путина — это власть внутри России". "Также ему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны", — добавил спецпредставитель Госдепа.
Ранее Курт Волкер говорил, что Россия с помощью самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и конфликта на Донбассе пытается давить на Украину, РФ хочет опять получить украинское правительство, которые бы находилось в российской орбите влияния.