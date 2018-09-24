Волкер завил о доказательствах присутствия российских военных на Донбассе

Волкер заявил о наличии доказательств против России / Фото: Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о наличии доказательств присутствия российских вооруженных сил на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.

"У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники", - заявил американский чиновник в интервью радиостанции Эхо Москвы.

Волкер подчеркнул, что США обладают значительным опытом, поэтому узнать данную информацию не составило труда.

"Я буду очень откровенен: США поступали таким же образом в других местах, где мы использовали подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США, и в данном случае сложилась такая же ситуация. Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия", - отметил он.

По словам представителя Госдепа, на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик воюют представители разных стран.

"Некоторые из них являются гражданами Украины, также нанятыми на контрактной основе. Многие из них ими не являются. Некоторые из них — граждане России, некоторые — сербы, некоторые — из Беларуси", - добавил чиновник.

Волкер акцентировал, что, несмотря на национальность, все наемники должны покинуть оккупированную территорию Донбасса.

"Но в конечном счете это незаконные вооруженные формирования на территории Украины. Так что, если речь идет о реализации минских соглашений, в соответствии с условиями минских соглашений, эти незаконные вооруженные формирования должны прекратить существование", - подытожил он.

Напомним, Волкер рассказал, какие страны готовы направить своих военных на восток Украины в рамках миротворческой миссии Объединенных сил.