Волкер раскрыл, чем отличаются позиции США и России по Украине

РФ думает, что она имеет право решать, кому управлять Украиной, отметил Курт Волкер / Фото: Reuters

Российская Федерация думает, что имеет право решать, кому управлять Украиной, в США полагают — украинцы должны сами определить, кто может стать во главе их страны (в 2019-м в нашем государстве запланированы выборы).

Штаты хотят, чтобы Россия оставалась в своих пределах, рассказал специальный представитель американского Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "112 Украина".

"… Россия действительно думает, что она имеет право решать, кому управлять Украиной. В США считают, что украинцы должны сами определить, кто может стать во главе Украины", — отметил собеседник.

По его словам, РФ так и не поняла последствий своего вторжения в украинское государство. "Чем больше Россия пытается влиять, тем больше сопротивляются украинцы, потому что гордятся страной. Мы хотим, чтобы украинцы сами строили сильную демократию. Строили сильную экономику, обеспечили безопасность в пределах своих границ…", — добавил дипломат.

Ранее Курт Волкер выразил мнение, что российский президент Владимир Путин хочет получить власть для оказания влияния за пределами РФ, а глава Украины Петр Порошенко желает сделать больше для своего государства.