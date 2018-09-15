Выборы в Украине. Журналист сказал, на какую кампанию сделает упор Кремль

Кремль сделает упор на украинскую парламентскую кампанию, полагает журналист / Reuters

Журналист Сергей Рахманин считает, что в Украине Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию (в стране в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Раду).

Президентскую кампанию власти РФ склонны рассматривать, прежде всего, как прелюдию к парламентской, написал журналист, публицист и обозреватель в статье на Zn.ua.

"Попадет кандидат от условного "Оппоблока" во второй тур выборов главы государства, получит там внушительный результат — полдела сделано", — отметил автор.

По его словам, вторая половина дела — использовать полученный плацдарм для решительного наступления на выборах в парламент. "Цель — вывести "бело-голубых" (станем их так по старинке называть) на результат в 30–35% в партийной гонке, дотачать фракцию мажоритарщиками, заключить союз (необязательно публичный) с какой-нибудь "гибкой" политической силой… и заполучить большинство", — добавил Рахманин.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер говорил, что власти России решили не делать попыток мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а станут ждать результатов выборов в Украине.