Эксперт назвал трех наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины

21 июля 2018, 20:21

Аналитик считает, что реальную социологическую картину можно будет видеть за три месяца до выборов.

Загородний назвал три хорошо всем известных кандидата

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний называет нынешние опросы, которые демонстрируют нам якобы победителей будущей президентской гонки, нерепрезентативными.

Во время чата в "Главерде" он подчеркнул, что порядка 70% населения до сих пор не определились с кандидатом, которому намерены поставить галочку в бюллетене.

"Как бы ни настаивали разные кандидаты, в том числе Юлия Владимировна, на том, что они сегодня-завтра станут президентами, все это — война социологий. В действительности, рассуждать о том, у кого какие шансы, можно будет только за три месяца до выборов. Всегда нужно учитывать цифры, которые вам вываливают, какая была выборка, в какой период проводилось исследование, сколько неопределившихся (а их еще порядка 70%)", - отметил спикер.

По словам Загороднего, постоянные фигуранты президентских рейтингов Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не пользуются популярностью у среднестатистического избирателя.

"У Юлии Владимировны, как и у Петра Алексеевича, очень большой антирейтинг. Им очень сложно набирать голоса: что бы сейчас ни рассказывали эти кандидаты, их просто не слышат. Например, даже если вдруг в украинской экономике все станет супер, за Петра Алексеевича все равно не проголосуют, потому что его не слышат — слишком высокий антирейтинг. Реальный "потолок" поддержки Юлии Владимировны — около 12%. Это ядро, которое еще никуда не сбежало. В городах очень скромная ситуация у Юлии Владимировны. На ее поле очень жмет господин Ляшко, потому у них существенные перетекания голосов. В любом случае, 12% — это недостаточно, чтобы выйти во второй тур", - сказал аналитик.

Аналитик добавил, что конкурентом президента и лидера "Батькивщины" можно назвать главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, который может стать единственным кандидатом по юго-восточному региону страны.

"У нас только у трех кандидатов есть системы, способные выиграть президентские выборы — у Порошенко, Бойко и Тимошенко. Все остальные кандидаты могут только либо растаскивать голоса, либо быть в качестве технических кандидатов, которые могут каким-либо образом повлиять на выход трех вышеперечисленных кандидатов во второй тур", - подытожил он.

Напомним, Загородний заявил, что Украине нужны ограничения на покупку земли, поскольку отмена моратория на ее продажу без принятия закона об обороте земель может закончиться гражданской войной.

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