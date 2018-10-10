Главарь "ДНР" рассказал, какие официальные обещания Кремль дал "республике"

Сурков встретился с Пушилиным / aksakal.info

10 октября в Москве состоялась официальная встреча помощника президента РФ Владислава Суркова с и. о. главаря "ДНР" Денисом Пушилиным.

Они обсудили так называемые выборы в "республике", а заодно и социальные проблемы в "ДНР", сообщает ТАСС.

"Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в республике… Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан", – заявил Пушилин.

По его словам, Москва и дальше собирается "гуманитарно" помогать оккупированным территориям, особенно – со сдерживанием роста цен на товары первой необходимости.

Кроме того, Сурков принял приглашение главаря боевиков посетить Донецк уже в этом году. Однако точная дата визита пока не известна.

Ранее Волкер назвал условие встречи с Сурковым по Донбассу. Спецпредставитель Госдепа отметил, что речь идет также о местных выборах и амнистии.