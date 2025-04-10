Джастин Бибер набросился на папарацци: что он натворил

Кратко:
- Бибер рассердился на папарацци
- Что он выкрикивал
Известный канадский певец Джастин Бибер, который недавно стал объектом громких обсуждений после своего странного поведения и резкого похудения, разразился дикой, ничем не спровоцированной тирадой в адрес папарацци, направляясь в кофейню с друзьями.
На видео, которое опубликовано на YouTube канале Х17onlineVideo, исполнитель песни "Yummy", который находится в Палм-Спрингс, Калифорния, перед первыми выходными фестиваля Coachella, немедленно закрыл лицо, когда заметил фотографов с камерами и телефонами, снимающими его.
"Доброе утро", — сказал один фотограф Биберу, который ответил: "Нет! Не доброе утро! Ты и так знаешь. Зачем ты здесь?"
Затем поп-звезда подошел к папарацци и сказал им, что они просто "хотят денег".
"Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги", — повторял он, делая пальцами жест "заплати мне".
"Убирайся отсюда, братан. Деньги — это все, что тебе нужно. Тебе плевать на людей", — кричал Бибер, прикрывая телефон мужчины, чтобы тот его не записывал.
Затем 31-летний певец сказал мужчинам уходить.
"Вот все, что вас волнует, ребята. Это деньги. Вам плевать на людей. Только деньги. … Вам плевать на людей", — сказал он, когда фотографы отступали от кофейни.
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Как ранее писал Главред, жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер призвала близких молиться за здоровье мужа. По информации источника, состояние ментального здоровья и плохая физическая форма Джастина, которые в последнее время шокируют фанатов артиста, заставили Хейли впасть в отчаяние.
Джастин Бибер стал объектом громких обсуждений после того, как пользователи сети заметили, что он отписался от своей жены Хейли Бибер.
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Кто такой Джастин Бибер
Джастин Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. По данным Википедии, всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. 8 января 2020 года Джастин Бибер сообщил, что уже два года болен болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), её диагностировали в конце 2019 года. Он также страдает хронической вирусной инфекцией (инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр), которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.
У него также диагностирован синдром Рамси Ханта 2 типа и что половина его лица парализована. Он отменил многочисленные концерты и выступления из-за этого состояния. Неясно, сколько времени потребуется Биберу, чтобы достаточно восстановиться, чтобы выступить.
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