Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

Марина Фурман
10 апреля 2025, 14:02
451
Зеленые крашанки на Пасху можно сделать в домашних условиях с помощью простых ингредиентов.
Пасхальные яйца
Как в домашних условиях сделать зеленые "мраморные" яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как сделать зеленые "мраморные" яйца
  • Как покрасить яйца с помощью куркумы и каркаде

Если же вам надоели обычные пасхальные наклейки для яиц, а различные химические красители вредны для вашей семьи. Тогда Главред предлагает покрасить яйца на Пасху с помощью куркумы и каркаде.

Автор YouTube-канала Любимовская кухня рассказала, как легко и безопасно сделать "мраморные" зеленые яйца на пасхальный стол.

Вам понадобится:

  • яйца - 6 шт;
  • молотая куркума - 1 ст. л;
  • каркаде - 25 г;
  • соль - 1 ст. л. с горкой;
  • подсолнечное масло - 2 ст. л.

Перед окрашиванием яйца должны быть комнатной температуры - заранее выньте их из холодильника и тщательно вымойте. Лучше использовать яйца белого цвета, чтобы в результате пасхальные яйца были насыщенного цвета.

Возьмите кастрюлю с теплой водой добавьте каркаде, куркуму и соль. Сразу поместите в жидкость яйца и включите огонь. Яйца нужно варить примерно 10 минут.

После этого снимите кастрюлю с огня и дайте яйцам настояться в воде около 15 минут. Далее выложите их на бумажное полотенце и дождитесь полного остывания.

Готовые окрашенные яйца будут матовыми. Если же вы хотите, чтобы они блестели, следует смазать их подсолнечным маслом.

Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде - смотрите видео:

Читайте также:

Что такое пасхальное яйцо?

Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца куриные яйца пасхальные яйца Пасха 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

13:16Политика
Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

12:59Война
Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

12:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" банан

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" банан

Чем отличаются 2 учительницы: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 19 секунд

Чем отличаются 2 учительницы: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 19 секунд

Последние новости

14:46

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

14:35

Чем отличаются 2 матери с детьми: лишь самый внимательный разгадает загадку за 15 секунд

14:27

"Прочитать" настоящие чувства собаки к хозяину: ветеринар раскрыл простой секрет

14:02

Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

13:52

11 апреля нельзя обижаться и ругаться: какой праздник и что нельзя делать

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
13:16

США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

13:01

Светлана Лобода показала на редком фото старшую дочь -14-летнюю Еву

13:00

Раскопки на месте, где был распят Иисус: находка удивила ученых

12:59

Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

Реклама
12:55

Почему нельзя готовить холодец на Пасху: священник развеял мифы

12:51

Цены взлетели: популярный в Украине продукт подорожал на 44%

12:37

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

12:30

"В деле": молчунья Тоня Паперная похвасталась работой в РФ

12:25

Будут проблемы с продовольствием: сколько денег нужно Украине на разминированиеВидео

12:11

Что нужно сделать с луком, чтобы не было стрелок: советы опытных огородников

12:05

Цифровизация образования: Поплавский презентовал ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБФото актуально

11:58

Ряд продуктов подорожает, если в Украине будут подавать воду по графикам - Марчук

11:47

"Чувствую себя не очень": актер Ефремов тайно вернулся из колонии домой

11:26

Известковый налет в унитазе исчезнет, ​​если использовать 2 натуральных ингредиента

11:25

Белого или коричневого: какого цвета яйца красить на Пасху и в чем разница

Реклама
11:05

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

11:05

Станут ближе к РФ: чем может обернуться захват в плен военных КНР на Донбассе

10:54

"Изменят правила войны": Украина тестирует боевые дроны на оптоволокне

10:35

Желтые пятна от пота исчезнут на глазах: помогут копеечные средства

10:26

Умер звезда "Лиги Смеха": что известно

10:13

"Путин унижает Трампа": Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ

10:07

Этот полк устроил большие проблемы россиянам: как "Ахиллес" уничтожает врага

10:01

"У нас стали появляться": чем занимается сын Наташи Королевой на самом деле

09:53

Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

09:52

Где может начаться война: Politico назвало следующую цель Путина

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 апреля (обновляется)

09:23

На одну загадку станет меньше: почему на зеркале появляются черные пятна

09:21

Умеют ждать, слушать и поддерживать: 3 знака зодиака с бесконечным терпением

08:44

Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы

08:21

"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

08:18

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как китайские пленные ударят по отношениям Киева и Пекинамнение

07:55

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

07:10

Где спрятан кот: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет его за 9 секунд

06:47

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненыеФото

Реклама
05:12

Чем отмыть старый жир с плитки: простые и эффективные средства

04:21

Что не так у женщины с продуктами: нужно найти три отличия за 17 секунд

04:00

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священникаВидео

03:30

У ВСУ сложности с перехватом: тревожный прогноз о новой тактике ударов РФ

03:02

Осы не подлетят ни на метр: как избавиться от нежелательных гостей с 1 продуктом

02:46

Лунный календарь на 10 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

02:30

Зачем во время стирки бросать колпачок в барабан: лайфхак, который покорил TikTok

02:11

"Ты мне нравишься, но...": Боржемская раскрыла детали неудачного свидания

01:51

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

01:30

Влюбленные голубки: кадры со свидания Киану Ривза и его подруги попали в Сеть

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять