Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

Вы узнаете:
- Как сделать зеленые "мраморные" яйца
- Как покрасить яйца с помощью куркумы и каркаде
Если же вам надоели обычные пасхальные наклейки для яиц, а различные химические красители вредны для вашей семьи. Тогда Главред предлагает покрасить яйца на Пасху с помощью куркумы и каркаде.
Автор YouTube-канала Любимовская кухня рассказала, как легко и безопасно сделать "мраморные" зеленые яйца на пасхальный стол.
Вам понадобится:
- яйца - 6 шт;
- молотая куркума - 1 ст. л;
- каркаде - 25 г;
- соль - 1 ст. л. с горкой;
- подсолнечное масло - 2 ст. л.
Перед окрашиванием яйца должны быть комнатной температуры - заранее выньте их из холодильника и тщательно вымойте. Лучше использовать яйца белого цвета, чтобы в результате пасхальные яйца были насыщенного цвета.
Возьмите кастрюлю с теплой водой добавьте каркаде, куркуму и соль. Сразу поместите в жидкость яйца и включите огонь. Яйца нужно варить примерно 10 минут.
После этого снимите кастрюлю с огня и дайте яйцам настояться в воде около 15 минут. Далее выложите их на бумажное полотенце и дождитесь полного остывания.
Готовые окрашенные яйца будут матовыми. Если же вы хотите, чтобы они блестели, следует смазать их подсолнечным маслом.
Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде - смотрите видео:
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Что такое пасхальное яйцо?
Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".
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