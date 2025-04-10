Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

Зеленые крашанки на Пасху можно сделать в домашних условиях с помощью простых ингредиентов.

https://glavred.info/lifehack/rodnye-budut-v-vostorge-mramornye-yayca-na-pashu-bez-himii-i-krasiteley-10654817.html Ссылка скопирована

Как в домашних условиях сделать зеленые "мраморные" яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как сделать зеленые "мраморные" яйца

Как покрасить яйца с помощью куркумы и каркаде

Если же вам надоели обычные пасхальные наклейки для яиц, а различные химические красители вредны для вашей семьи. Тогда Главред предлагает покрасить яйца на Пасху с помощью куркумы и каркаде.

Автор YouTube-канала Любимовская кухня рассказала, как легко и безопасно сделать "мраморные" зеленые яйца на пасхальный стол.

Вам понадобится:

яйца - 6 шт;

молотая куркума - 1 ст. л;

каркаде - 25 г;

соль - 1 ст. л. с горкой;

подсолнечное масло - 2 ст. л.

Перед окрашиванием яйца должны быть комнатной температуры - заранее выньте их из холодильника и тщательно вымойте. Лучше использовать яйца белого цвета, чтобы в результате пасхальные яйца были насыщенного цвета.

Возьмите кастрюлю с теплой водой добавьте каркаде, куркуму и соль. Сразу поместите в жидкость яйца и включите огонь. Яйца нужно варить примерно 10 минут.

После этого снимите кастрюлю с огня и дайте яйцам настояться в воде около 15 минут. Далее выложите их на бумажное полотенце и дождитесь полного остывания.

Готовые окрашенные яйца будут матовыми. Если же вы хотите, чтобы они блестели, следует смазать их подсолнечным маслом.

Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде - смотрите видео:

Читайте также:

Что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред