Волкер назвал условие встречи с Сурковым по Донбассу

8 октября 2018, 06:02

Спецпредставитель Госдепа отметил, что речь идет также о местных выборах и амнистии.

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер / Reuters

Российская сторона до сих пор не направила никаких предложений по миротворцам ООН на Донбассе, из-за чего встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым пока не может быть проведена. 

"Мы бы очень хотели встретиться, и мы ведем переписку с господином Сурковым о содержании этой встречи. Как вы знаете, мы внесли предложение о размещении миротворческой миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность на оккупированной территории", - сказал Волкер в интервью "Общественному ТВ Донбасса".

Спецпредставитель Госдепа отметил, что речь идет также о местных выборах и амнистии.

"Российская сторона, господин Сурков, возразили против нашего предложения. Я попросил его направить нам их предложения и все-таки встретиться для того, чтобы обсудить, насколько они будут продуктивны, потому что, на мой взгляд, если мы действительно встретимся, то это будет очень результативная дискуссия. Но мы все еще ведем переговоры и пока не договорились о новой встрече", - сказал Волкер.

Накануне Волкер заявил, что Россия не прекращает поддерживать самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", поскольку хочет оставить своих военных на украинской территории.

"Они хотят, чтобы конфликт продолжался. Они хотят там держать свои силы. Они хотят сохранить на местах две так называемые народные республики как политические образования, которые они могут использовать в качестве щита для сокрытия непосредственного участия России. И они хотят подождать, я считаю, также, чтобы увидеть, что произойдет на выборах в Украине. Таким образом, я думаю, что они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще", - сказал он.

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Донбасс Россия Украина Владислав Сурков Курт Волкер
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