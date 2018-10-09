"Взбились сливки русского мира": В Сеть выложили фото с "сороковин" по убитому главарю "ДНР" Захарченко

Во временно захваченном Донецке во вторник, 9 октября, террористы и их российские сторонники проверили церемонию "сороковин", 40 дней, прошедших со дня убийства главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко.

В ней принимали участие пришли и.о. главаря "ДНР" Денис Пушилин и его луганский коллега – главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник. Также присутствовала Наталья Захарченко − вдова убитого террориста.

Кроме того, церемонию "сороковин" посетил одиозный байкер, известный своей близостью к Владимиру Путину, глава клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург".

Также подконтрольные боевикам ресурсы отмечают, что на церемонию прибыли "президент Республики Южная Осетия" Анатолий Бибилов, "депутаты Народного Совета ДНР" и депутаты Госдумы РФ.

Напомним, Захарченко был убит в результате взрыва 31 августа в кафе "Сепар" в Донецке. Впоследствии офицер ВСУ показал кадры с главарем "ДНР", снятые за секунды до инцидента. Затем в Сеть выложили полное видео момента подрыва Захарченко.