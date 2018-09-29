"Мгновение до взрыва": офицер ВСУ показал кадры с Захарченко у входа в кафе "Сепар"

Александра Захарченко Александр Тимофеев пропустил пройти первым в кафе "Сепар", сообщил офицер ВСУ / asn.in.ua

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" показал кадры с камер видеонаблюдения у входа в донецкое кафе "Сепар", сделанные за мгновение до взрыва, в результате которого погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Тогдашний "министр доходов" псевдореспублики Александр Тимофеев (прозвище "Ташкент") пропустил лидера боевиков вперед, написал офицер на своей странице в Facebook.

"За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается, быть джентльменом… и для жизни важно. "Ташкент" это доказал на собственном примере. Закер — вперед", — отметил "Штирлиц".

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.

В начале сентября стало известно, что "Ташкента" в "ДНР" лишили поста "министра", также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.