В "ДНР" сообщили, что Тимофеев-"Ташкент" арестован в России

Александра Тимофеева (прозвище "Ташкент") арестовали в РФ, сообщили в "ДНР" / Скриншот видео с youtube.com

Бывшего "министра доходов" самопровозглашенной "ДНР", соратника убитого главаря "республики" Александра Захарченко — Александра Тимофеева (прозвище "Ташкент") — арестовали в Российской Федерации.

Экс-"чиновник" арестован в столице РФ Москве, сообщила директор "департамента информационной политики министерства информации" псевдореспублики Майя Пирогова со ссылкой на источники, говорится в Telegram-канале "Мы из Сталино".

"... Несколько знакомых из Москвы подтвердили, что его (Тимофеева — Ред.) приняли. За что и где содержат, продолжаем пытаться узнать", — отметила пособница боевиков.

Александра Тимофеева (прозвище "Ташкент") арестовали в РФ, сообщили в "ДНР" / Скриншот с Telegram-канала "Мы из Сталино"

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.

В начале сентября стало известно, что "Ташкента" в "ДНР" лишили поста "министра", также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.