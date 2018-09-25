В "ДНР" сообщили, что Тимофеев-"Ташкент" арестован в России

Соратника убитого Захарченко "приняли", сообщили знакомые директора "департамента информационной политики министерства информации" псевдореспублики в Москве.
Бывшего "министра доходов" самопровозглашенной "ДНР", соратника убитого главаря "республики" Александра Захарченко — Александра Тимофеева (прозвище "Ташкент") — арестовали в Российской Федерации.
Экс-"чиновник" арестован в столице РФ Москве, сообщила директор "департамента информационной политики министерства информации" псевдореспублики Майя Пирогова со ссылкой на источники, говорится в Telegram-канале "Мы из Сталино".
"... Несколько знакомых из Москвы подтвердили, что его (Тимофеева — Ред.) приняли. За что и где содержат, продолжаем пытаться узнать", — отметила пособница боевиков.
Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.
В начале сентября стало известно, что "Ташкента" в "ДНР" лишили поста "министра", также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.