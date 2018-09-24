Беглые "чиновники ДНР" Тимофеев-Ташкент и Трапезников пытались попасть на прием к президенту РФ

24 сентября 2018, 18:48

Впрочем, бывших и уже бесполезных главарей террористов туда не пустили.

Ташкент в итоге сбежал в Крым
Ташкент в итоге сбежал в Крым / Inside Donetsk

После бегства из марионеточной "республики" террористов "ДНР" экс-"чиновники" бандитов Тимофеев-Ташкент, Трапезников, который недолго исполнял обязанности "главы ДНР" и "советник" покойника Захарченко Козак попытались попасть на прием в администрацию президента РФ - однако бесполезных уже террористов туда не пустили.

Тимофееву в итоге пришлось уехать в Крым - где он теперь через Аксенова пытается найти выход на высокопоставленных российских чиновников - в частности, на вице-премьера Дмитрия Козака, который контролирует Крым.

"Крым – это, можно сказать, тыл для самопровозглашенных республик. Туда бегут люди и выводятся деньги. Это одна из причин, благодаря которой Козак гипотетически получает влияние и на Донбассе. Вторая причина – это уголь, который теперь тоже "под Козаком", – пишет "Новая газета".

Напомним, ранее сообщалось о том, что 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Тимофеев с тяжелыми ранами был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали о его смерти. Однако позднее "Ташкент" появился на публике. 7 сентября стало известно, что его "сняли со всех постов" в "ДНР" и обвиняют в крупномасштабных хищениях и воровстве. Тимофеев оперативно скрылся в Россию.

Также "заместитель председателя Народного Совета" Ольга Макеева перед голосованием зачитала решение "генпрокуратуры ДНР", согласно которому на преемника покойного Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова не может быть возложено исполнение обязанностей главы "ДНР",  поскольку он не является "первым вице-премьером" и никто такую должность не занимал.

На голосовании "парламент" марионеточной "республики" единогласно проголосовал за отставку Трапезникова.

Вместе со всеми в отставку вылетел и Козак.

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ДНР Козак Дмитрий Козак пророссийские террористы экс-чиновники Ташкент Александр Тимофеев Дмитрий Трапезников
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