"Ташкент" "воскрес": взорванный вместе с Захарченко "министр доходов ДНР" появился на публике

"Ташкент" появился на похоронах Захарченко / Inside Donetsk

В воскресенье, 2 сентября, в Донецке появился на публике так называемый "министр доходов ДНР" Александр Тимофеев (известный как "Ташкент").

Он присутствовал на прощании с взорванным главарем "ДНР" Александром Захарченко. Отметим, что "Ташкент" также пострадал во время взрыва в кафе "Сепар", при этом его лицо выглядело обгоревшим, а на голове была повязка.

Отметим, ранее сообщалось о том, что "Ташкент" умер вслед за Захарченко.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание.

Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.