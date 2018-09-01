"Министр доходов ДНР" Ташкент умер вслед за Захарченко - СМИ

Александр Тимофеев (прозвище "Ташкент") скончался, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Раненый в захваченном Донецке в результате взрыва в кафе "Сепар" так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (прозвище "Ташкент") умер.

Псевдочиновник скончался в пятницу, 31 августа, около 22:00, рассказал "Апострофу" знакомый умершего из подконтрольного боевикам города.

На сайте "Миротворец" также говорится, что "министра" нет в живых.

"Ликвидирован российскими спецслужбами 31.08.2018 г.", — отмечается в сообщении.

Александр Тимофеев (прозвище "Ташкент") скончался, узнали журналисты / Скриншот с myrotvorets.center

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.