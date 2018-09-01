"Ташкент" знал все: СМИ рассказали, кого хотели взорвать в Донецке

Александр Тимофеев (слева), Александр Захарченко и Дмитрий Трапезников (справа) / Facebook Александра Чернова

Взрыв в Донецке, в результате которого был ликвидирован главарь "ДНР" Александр Захарченко, был направлен против "министра по налогам и сборам" псевдореспублики Александра Тимофеева (кличка "Ташкент").

В устранении Захарченко было множество заинтересованных, однако более важной целью был именно "Ташкент", подчеркнул в комментарии "Коммерсанту" Михаил Полынков, который является координатором проекта "Доброволец.орг", отправляющего боевиков на Донбасс.

"Захарченко мешал всем. Но Захарченко не знал всего, что знает "Ташкент". Не знал нюансов: какие деньги через кого проходят. И эти деньги были не только из России — "Ташкент" занимался, в том числе, и бизнесом с Украиной", - отметил Полынков.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - один из главарей "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.