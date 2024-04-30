Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

Что нельзя делать 1 мая. Важные приметы и запреты, которые защитят от неприятностей.

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Что нельзя делать 1 мая / фото: pixabay

1 мая церковь почитает память пророка Иеремии. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он был древнееврейским пророком и одним из четырех великих ветхозаветных пророков. Он родился в семье священника в городе Анатот, который находится около Иерусалима.

Господь призвал Иеремию к пророческому служению, когда тому было 15 лет. Он сначала отказался быть пророком, тогда Господь пообещал всегда быть с ним. Иеремия пророчествовал в течение 23 лет. Ему отвечали насмешками, ругали и даже пытались убить. Несмотря на все это он отстаивал правду и смог оставить глубокий след в духовной истории человечества.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 1 мая.

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Что можно делать 1 мая

В этот день нужно выйти в поле и кланяться на три стороны света, кроме севера. После этого можно начинать сеять овощи, тогда урожай будет богатым.

В этот день нужно молиться. У святого Иеремия стоит попросить защиты от злых людей, а также помощи в полевых и огородных работах.

В этот день нужно сходиться в церковь и исповедоваться.

Что нельзя делать 1 мая

1. Нельзя 1 мая унывать. Предки верили, что иначе печали придут в жизнь надолго.

2. Нельзя 1 мая давать и брать деньги взаймы. Иначе их точно могут не вернуть.

3. Нельзя 1 мая венчаться и проводить таинство крещения. В церкви в этот день проводят только торжественные службы.

Приметы 1 мая

Если в этот день пасмурно, то зима будет морозной.

Если в этот день суетятся муравьи, то скоро будет дождь.

Если в этот день громко поют лягушки, то в ближайшее время дождя не будет.

Если в этот день нет облаков, то лето будет жарким.

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