Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

1 мая церковь почитает память пророка Иеремии. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он был древнееврейским пророком и одним из четырех великих ветхозаветных пророков. Он родился в семье священника в городе Анатот, который находится около Иерусалима.
Господь призвал Иеремию к пророческому служению, когда тому было 15 лет. Он сначала отказался быть пророком, тогда Господь пообещал всегда быть с ним. Иеремия пророчествовал в течение 23 лет. Ему отвечали насмешками, ругали и даже пытались убить. Несмотря на все это он отстаивал правду и смог оставить глубокий след в духовной истории человечества.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 1 мая.
Что можно делать 1 мая
- В этот день нужно выйти в поле и кланяться на три стороны света, кроме севера. После этого можно начинать сеять овощи, тогда урожай будет богатым.
- В этот день нужно молиться. У святого Иеремия стоит попросить защиты от злых людей, а также помощи в полевых и огородных работах.
- В этот день нужно сходиться в церковь и исповедоваться.
Что нельзя делать 1 мая
1. Нельзя 1 мая унывать. Предки верили, что иначе печали придут в жизнь надолго.
2. Нельзя 1 мая давать и брать деньги взаймы. Иначе их точно могут не вернуть.
3. Нельзя 1 мая венчаться и проводить таинство крещения. В церкви в этот день проводят только торжественные службы.
Приметы 1 мая
- Если в этот день пасмурно, то зима будет морозной.
- Если в этот день суетятся муравьи, то скоро будет дождь.
- Если в этот день громко поют лягушки, то в ближайшее время дождя не будет.
- Если в этот день нет облаков, то лето будет жарким.
Что стоит учитывать читателю
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