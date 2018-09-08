Беглые "министры" "ДНР" Казаков и "Ташкент" всплыли у Прилепина в гостях

Все в сборе - Прилепин, Тимофеев, Казаков / Соцсети

Спешно бежавшие из оккупированного Донецка террористические "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев и "советник" убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков внезапно обнаружились на хуторе под Москвой - в гостях у "писателя"-террориста Захара Прилепина.

Так, в сети появилось фото с презентации у Прилепина книги сербского снайпера Деяна Верича. На фото среди других одиозных персоналий можно увидеть "Ташкента"-Тимофеева (с забинтованными руками) и Александра Казакова (крайний справа).

Читайте такжеСтало известно, сколько денег "прикарманил" перед побегом в РФ Тимофеев-"Ташкент"На странице Захара Прилепина в соцсети анонсировалось, что на хутор приедет Александр Казаков, который четыре года был советником Александра Захарченко и "другие гости из Донбасса".

Напомним, ранее сообщалось о том, что 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Тимофеев с тяжелыми ранами был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали о его смерти. Однако позднее "Ташкент" появился на публике. 7 сентября стало известно, что его "сняли со всех постов" в "ДНР" и обвиняют в крупномасштабных хищениях и воровстве. Тимофеев оперативно скрылся в Россию.