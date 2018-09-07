Стало известно, сколько денег "прикарманил" перед побегом в РФ Тимофеев-"Ташкент"

"Ташкент"- Александр Тимофеев / Inside Donetsk

Чиновники "Министерство доходов и сборов" группировки боевиков "ДНР" по прямому приказу своего босса Александра Тимофеева по кличке Ташкент присвоили активы одного из крупнейших агропредприятий на временно оккупированных районах Донетчины − "Колос Д".

Об этом в интервью контролируемому боевиками порталу "Донецкое агентство новостей" заявил глава предприятия Вадим Савенко.

"Тимофеев воспользовался доверием высшего руководства республики. Поэтому ему было поручено такое ответственное дело, как управление налогами и сборами в молодой республике. Он же, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного авторитета", — заявил он.

По его данным, Тимофеев "отжимал и отжал" собственность "Колос Д" в ноябре 2017-года общей стоимостью в 850 млн рублей. "На территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором госпредприятия "Заря Агро" Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документов о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват", — сказал Савенко.

Также он заявил о том, что Тимофеев выстроил целую схему по "отжатию" предприятий, благодаря которой присвоил в том числе и ценные объекты недвижимости в центре Донецка. Причем там, где здания не удавалось забрать, "Ташкент"и его люди выставляли владельцам бизнеса счет "за пользование".

Напомним, ранее сообщалось о том, что 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Тимофеев с тяжелыми ранами был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали о его смерти. Однако позднее "Ташкент" появился на публике. 7 сентября стало известно, что его "сняли со всех постов" в "ДНР". Тимофеев оперативно скрылся в Россию.