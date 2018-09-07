Отправленный в отставку Тимофеев-"Ташкент" сбежал из "ДНР" в Россию

В самопровозглашенной республике "вице-премьера" отстранили от власти
На заседании Народного Совета т.н. "ДНР" вице-премьер и министр доходов и сборов Александр Тимофеев вместе со всем "Кабинетом министров" были отправлен в отставку.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник "вице-премьер", а также советник погибшего главы Александра Захарченко Александр Казаков покинули Донецк.
По словам источника, такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк, как уточнил источник, Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.
Как сообщалось ранее, в "ДНР" избрали нового руководителя вместо Захарченко - им стал Денис Пушилин.
Также на голосовании парламент самопровозглашенной республики единогласно проголосовал за отставку Трапезникова.
Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Тимофеев с тяжелыми ранами был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали о его смерти. Однако позднее "Ташкент" появился на публике.