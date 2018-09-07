Отправленный в отставку Тимофеев-"Ташкент" сбежал из "ДНР" в Россию

Александр "Ташкент" Тимофеев на похоронах Александра Захарченко / Inside Donetsk

На заседании Народного Совета т.н. "ДНР" вице-премьер и министр доходов и сборов Александр Тимофеев вместе со всем "Кабинетом министров" были отправлен в отставку.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник "вице-премьер", а также советник погибшего главы Александра Захарченко Александр Казаков покинули Донецк.

По словам источника, такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк, как уточнил источник, Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Как сообщалось ранее, в "ДНР" избрали нового руководителя вместо Захарченко - им стал Денис Пушилин.

Также на голосовании парламент самопровозглашенной республики единогласно проголосовал за отставку Трапезникова.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Тимофеев с тяжелыми ранами был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали о его смерти. Однако позднее "Ташкент" появился на публике.