Как правильно мыть машину: ответ удивит опытных водителей

Как правильно мыть машину на мойке и дома - полезные лайфхаки узнайте в материале Главреда.

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Как правильно мыть автомобиль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Как правильно мыть машину самостоятельно в домашних условиях - Главред собрал полезные советы для водителей. Прежде всего стоит начать мытье автомобиля с полива его из шланга или ведра - это нужно для того, чтобы размягчить грязь на машине. Необходимо всегда направлять поток воды вниз, однако напор воды не должен быть очень мощным, чтобы не разбрызгивать засохшую грязь по всей поверхности автомобиля.

Специалисты советуют начинать мытье машины с колес, ведь они наиболее грязные. Чтобы тщательно вымыть грязь с них, лучше применить жесткую щетку, чтобы тщательно очистить колеса и диски.

Можно ли мыть машину просто водой

Специалисты рассказывают, что мыть автомобиль можно и нужно простой водой. Чтобы сохранить нормальное состояние автомобильного покрытия не стоит использовать мыло для рук или жидкость для мытья посуды. Специалисты советуют приобрести шампунь для мытья автомобилей и специальное средство для очистки ее экстерьера. Они объяснили, что специальные средства для очистки поверхности автомобиля разрабатываются таким образом, чтобы они не могли повредить краску автомобиля и имели дополнительную смазку, которая поможет предотвращать появление царапин на покрытии автомобиля. Также такие шампуни не удаляют имеющийся воск на машине.

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Нужно ли смывать воск после мытья авто

Известно, что для лучшего вида автомобиля можно обработать его воском. Это также поможет ускорить процесс сушки автомобиля, ведь воск имеет свойство отталкивания воды. Восковое покрытие также поможет защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от ультрафиолета и от следов дождя. Однако, после обработки авто воском, стоит еще раз сполоснуть ее водой с осмосом, ведь воск может оставлять после сушки жирный след. Мытье автомобиля водой с системой оборотного осмоса предостерегает его от следов высохших капель. Специалисты отмечают, что стоит это делать всегда, чтобы авто выглядело безупречно.

Нужно ли мыть машину перед нанесением пены

Специалисты рассказали, что для начала, перед мытьем автомобиля, стоит сначала нанести пену снизу вверх. Таким образом это позволит пене лучше вывести и растворить грязь. Часто верх машины более чистый, поэтому для нее не нужен долгий контакт с пеной.

Стоит нанести на автомобиль пену и подождать несколько минут, чтобы пена вошла в реакцию с грязью и потом было легко вывести старые пятна на поверхности. Специалисты советуют смывать пену сверху вниз, чтобы грязь не распространялась по всей машине.

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