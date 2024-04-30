Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

Главред расскажет вам, какая существует самая дорогая еда в мире.

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Самая дорогая еда в мире / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

В мире существует множество дорогих продуктов, но, большинство из них, как говорится, на любителя. Кто-то обожает сыр с плесенью и готов платить за него сотни долларов, кто-то поклонник экзотических продуктов.

Еда всегда была предметом наслаждения, сообщает Славутич.Инфо, и некоторые даже готовы отдать несколько тысяч за перекус.

Самый дорогой гриб в мире

Многие точно слышали и даже пробовали гриб трюфель, стоимость за килограмм этого гриба добегает до 2000 евро, а иногда и выше. Также существует трюфельное масло, которое более доступно и передает тонкий вкус гриба.

Самый дорогой чай в мире

Дахунпао – вот он самый дорогой чай, растет неподалеку от монастыря Тяньсинь. Возраст уникальных кустов этого чая – 350 лет и ежегодно собирают около 500 граммов продукта. А цена продукта за килограмм около 685000 долларов.

Самое дорогое мясо в мире

Мраморная говядина из японских коров Вагиу стоит около 1000 долларов за килограмм. А кормят коров только самыми наилучшими травами, но изюминка в том, что ежедневно они употребляют саке и пиво.

Самая дорогая икра в мире

Нет-нет, совсем не черная! Самая дорогая икра – "Алмас" из белуги-альбиноса. Эту икра запаковывают в баночки из золота и стоит она 2000 долларов.

Самая дорогая специя в мире

Ну уж точно вы знаете о шафране, так вот это и есть самая дорогая специя. Для получения 500 граммов пряности нужно 225000 тычинок, а стоимость настоящего шафрана за 1 килограмм 6000 долларов.

Самый дорогой картофель в мире

Держитесь крепче! Существует картофель, который стоит 500 евро за килограмм. Выращивают такой картофель на острове Нурмуатье в Атлантическом океане, а поля там удобряют только морскими водорослями.

Самый дорогой омлет в мире

Завтрак за 1000 долларов бывает только в ресторане нью-йоркского отеля "Le Parker Meridien". Но в омлете есть еще и целые лобстеры, а подают его на подушке из жаренного картофеля и украшают десятью унциями севрюжьей икры.

Самый дорогой хлеб в мире

Roquefort and Almond Sourdough Bread – вот он хлеб, который стоит 25 долларов за буханку. Хлеб изготавливают из самой лучшей муки в мире, а закваска делается из сыра Рокфор и миндаля. Такой хлеб продается только в Лондоне.

Самое дорогое молоко в мире

22000 долларов за литр молока из мышей - для получения одного литра такого молока нужно подоить около 4 000 мышей. Такое молоко невероятно полезное и используют его, как лекарство.

Смотрите видео о самой дорогой еде в мире:

Какая история возникновения сыра с плесенью? Легенда гласит, что голубой сыр был впервые изготовлен или обнаружен, когда сыродел оставил буханку хлеба в пещере в Рокфоре, Франция. Вернувшись через некоторое время, он обнаружил, что плесень с хлеба покрыла сыр и изменила его. Сыровар попробовал сыр и ему понравилось, поэтому он решил воссоздать его.

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