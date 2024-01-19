Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременных

Какие фрукты самые полезные для беременных - узнайте полезную информацию для будущих мам.

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Как должна питаться беременная / коллаж: Главред, фото: pexels

Здоровая пища для беременных - это одно из самых главных факторов для здоровья будущего ребенка. Стоит питаться правильно, ведь все продукты, которые вы употребляете, влияют на рост и развитие вашего будущего ребенка. Продукты с содержанием цельного зерна имеют важное значение для развития каждого органа плода, включая также и мозг.

Диетолог Юлия Чумак рассказала, что беременным не обязательно сидеть на диетах, однако стоит употреблять много фруктов, овощей, белка, здоровых жиров и нежирных молочных продуктов.

Топ продуктов при беременности

Будущим мамам нужно больше употреблять растительную пищу: овощи, фрукты и зелень. Чтобы плод развивался нормально, необходимо дать в свой рацион животный белок - он содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах. Также стоит выбирать свежие фрукты, овощи и другие продукты, чтобы не иметь дело с консервантами.

Употреблять пищу беременным нужно только что приготовленную, пока она содержит в себе пользу. Лучше всего приготовить еду на пару, или запекать в духовой печи. Полезно запекать и готовить на пару мясо, рыбу, фрукты. Однако, необходимо отказаться от жареной пищи, которая может навредить.

Будущей маме необходимо привыкнуть есть каши утром - гречневую, кукурузную, овсяную, пшеничную. Они являются ценным источником железа, углеводов, витаминов и клетчатки. Стоит добавлять везде побольше фруктов, например, очень полезными являются: клюква, голубика и смородина.

Чтобы у беременной и будущего ребенка не возникло недостатка кальция, то стоит употреблять больше молочных и кисломолочных продуктов и мясо.

Необходимо помнить, что будущим мамам запрещено употреблять кофе и алкоголь, ведь эти напитки могут повысить артериальное давление.

Что полезно для мозга плода

Продукты богатые злаками обеспечат плод многими микроэлементами, которые необходимы для правильного развития мозга ребенка. Фолиевая кислота и холин в обогащенных на злаки продукты, помогают предотвратить расщепление позвоночника и другим дефектам нервной системы плода. Важно помнить, что железо в злаках может улучшить здоровье мозга плода.

Рыба содержит омега-3 жирную кислоту, известную как докозагексаеновая кислота-это очень необходимо для правильного развития мозга плода. Матери, которые часто употребляли омега-3 во время беременности, рожают детей, которые лучше справляются с тестами, определяющими вербальные и коммуникативные навыки в раннем детстве. Стоит лишь съесть 1-2 порции рыбы в неделю - это идеальный вариант.

Полезны для будущих детей морские овощи. Известно, что морские водоросли нори - это прекрасный источник йода. Он способствует правильному развитию головного и спинного мозга и предотвращает умственную отсталость у ребенка.

Орехи и семена, как известно, очень полезны, но они также содержат полезные жиры омега-3. Эти микроэлементы улучшают работу мозга у плода.

Смотрите видео о том, что можно есть во время беременности:

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