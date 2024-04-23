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Как делается сыр с плесенью: вот почему он так дорого стоит

Элина Чигис
23 апреля 2024, 15:20
Главред расскажет вам, как делается сыр с плесенью и в чем его польза для организма.
Как делается сыр с плесенью
Как делается сыр с плесенью / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Сыр с плесенью – популярный деликатес во всем мире, благодаря плесени данные сыры отличаются от других сыров особым ароматом и необычным вкусом. Но стоит помнить, что нельзя употреблять более 50 грамм такого сыра в день.

Как делается сыр с плесенью

Сыры с голубой и зеленой плесенью готовят по одному и то же самому принципу: перед созреванием сырную массу протыкают иглами и засевают спорами плесени. Каналы, созданные при помощи игл, обеспечивают приток кислорода для развития плесени. Насыщенность сыра плесенью напрямую зависит от степени выдержки.

Сыры с белой плесенью готовятся так: культуру плесени добавляют на этапе созревания сыра, но споры размещают не внутри творожной массы, а снаружи. Такой подход способствует формированию плотной корочки со светлым пушистым плесневелым налетом.

В чем польза сыра с плесенью

Питательность, сыр с плесенью насыщенный белком.

Все сыры с плесенью богаты фосфором, кальцием, цинком, что очень полезно для костей, зубов и иммунитета.

Содержат витамины B, D, A.

Употребление сыров с плесенью снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артрита.

Также такие сыры улучшают сон и снижают стресс.

Почему сыр с плесенью так дорого стоит

Стоимость самых дорогих сортов сыра с плесенью превышает 1 тысячу евро за килограмм. Производители считают, что это оптимальная цена на деликатес, поскольку сложные технологии, особые секреты приготовления и правильные маркетинговые стратегии повышают интерес к продукту.

В чем разница сыра бри и камамбер

  • Оригинальный бри готовят в Иль-де-Франс, камамбер - в Нормандии.
  • Бри формируют в большие круглые "лепешки" или небольшими головками, а камамбер только маленькими головками.
  • Сыр бри продают в основном треугольными ломтиками, как торт, а камамбер чаще всего упакован в деревянную круглую коробочку.
  • Камамбер более жирный, чем бри.
  • Сердцевина сыра бри бледная с сероватым оттенком, а камамбера – светлая.
  • Вкус и аромат: у бри - тонкий, элегантный, с ароматом лесных орехов, тогда как плесень камамбера - более острая, с выраженным грибным привкусом.

Смотрите видео о пользе и вреде от сыров с плесенью:

Что такое сырная плесень?

Сырная плесень — плесневые грибы, используемые при приготовлении некоторых видов сыра. Может означать один из следующих видов:
Penicillium roqueforti — плесень, применяемая при производстве сыра рокфор.
Penicillium camemberti — плесень, применяемая при производстве сыров бри и камамбер.

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