Как делается сыр с плесенью: вот почему он так дорого стоит

Сыр с плесенью – популярный деликатес во всем мире, благодаря плесени данные сыры отличаются от других сыров особым ароматом и необычным вкусом. Но стоит помнить, что нельзя употреблять более 50 грамм такого сыра в день.
Как делается сыр с плесенью
Сыры с голубой и зеленой плесенью готовят по одному и то же самому принципу: перед созреванием сырную массу протыкают иглами и засевают спорами плесени. Каналы, созданные при помощи игл, обеспечивают приток кислорода для развития плесени. Насыщенность сыра плесенью напрямую зависит от степени выдержки.
Сыры с белой плесенью готовятся так: культуру плесени добавляют на этапе созревания сыра, но споры размещают не внутри творожной массы, а снаружи. Такой подход способствует формированию плотной корочки со светлым пушистым плесневелым налетом.
В чем польза сыра с плесенью
Питательность, сыр с плесенью насыщенный белком.
Все сыры с плесенью богаты фосфором, кальцием, цинком, что очень полезно для костей, зубов и иммунитета.
Содержат витамины B, D, A.
Употребление сыров с плесенью снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артрита.
Также такие сыры улучшают сон и снижают стресс.
Почему сыр с плесенью так дорого стоит
Стоимость самых дорогих сортов сыра с плесенью превышает 1 тысячу евро за килограмм. Производители считают, что это оптимальная цена на деликатес, поскольку сложные технологии, особые секреты приготовления и правильные маркетинговые стратегии повышают интерес к продукту.
В чем разница сыра бри и камамбер
- Оригинальный бри готовят в Иль-де-Франс, камамбер - в Нормандии.
- Бри формируют в большие круглые "лепешки" или небольшими головками, а камамбер только маленькими головками.
- Сыр бри продают в основном треугольными ломтиками, как торт, а камамбер чаще всего упакован в деревянную круглую коробочку.
- Камамбер более жирный, чем бри.
- Сердцевина сыра бри бледная с сероватым оттенком, а камамбера – светлая.
- Вкус и аромат: у бри - тонкий, элегантный, с ароматом лесных орехов, тогда как плесень камамбера - более острая, с выраженным грибным привкусом.
Смотрите видео о пользе и вреде от сыров с плесенью:
Что такое сырная плесень?
Сырная плесень — плесневые грибы, используемые при приготовлении некоторых видов сыра. Может означать один из следующих видов:
Penicillium roqueforti — плесень, применяемая при производстве сыра рокфор.
Penicillium camemberti — плесень, применяемая при производстве сыров бри и камамбер.
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