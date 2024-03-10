Плавленый сыр в домашних условиях: простой рецепт вкусной и полезной закуски

Мягкий плавленый сыр из творога - несложный рецепт, доступный на любой кухне.

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Рецепт плавленого сыра от Руслана Сеничкина / Коллаж: Главред, Фото: nuft.edu.ua, скриншот

В процессе изготовления плавленого сыра в рецептуре основным ингредиентом является кисломолочный сыр, полученный из сквашенной масленки. Производитель в результате получает лучшую продукцию, которая отличается высокими органолептическим показателям качества.

Изготовленная при соблюдении технологий вкусная молочная продукция находит своих поклонников и завоевывает популярность среди покупателей, говорится в материалах Национального университета пищевых технологий.

В свою очередь известный телеведущий Руслан Сеничкин поделился своим рецептом изготовления плавленого сыра в домашних условиях. Особую пикантность ему может придать добавление ароматной зелени, говорит он.

По словам телеведущего, с этим рецептом можно справиться в домашних условиях.

Что понадобится:

Творог – 1 килограмм;

Укроп – 30 грамм;

Яйцо куриное – 2 шт.;

Соль – 2 чайные ложки;

Сода – 1,5 чайные ложки;

Петрушка – 30 грамм;

Чеснок – 2 зубчика;

Сливочное масло – 100 грамм.

Он отметил, что результат и вкус конечного продукта зависят от качества тех компонентов, которые вы используете в приготовлении.

После добавления продуктов в посуду, ингредиенты перемешиваются ручным блендером. Затем миску с однородной смесью ставят на паровую баню. А во время нагрева помешивайте смесь кухонной лопаткой.

Далее автор сюжета отмечает, что процесс расплавления продолжается не более 15 минут. Далее в него добавляют нарезанную зелень и тертый чеснок. При желании можно добавить также пряности или специи.

Смотрите видео - домашний плавленый сыр:

Следует тщательно перемешивают смесь до момента, когда она станет совершенно однородной. При этом она может приобрести консистенцию "сырного крем-супа".

Следующий этап – сырную смесь необходимо разлить в небольшую стеклянную посуду и поставить в холодное место для застывания

"Внешне даже напоминает сгущённое молоко. Насыщенный, яркий вкус настоящего домашнего плавленого сыра", - добавил Сеничкин.

Что такое плавленый сыр Молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога. Он вырабатывается из сычужных сыров, сыров для плавления, творога, масла и других молочных продуктов с добавлением специй, насыщенных растительных жиров и наполнителей путём плавления сырной массы с добавками — плавителями. Изобретён швейцарцами Вальтером Гербером и Фрицем Штеттлером в 1911 году, которые приготовили плавленый сыр из сыра эмменталь с добавлением цитрата натрия, пишет Википедия.

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