Плавленый сыр в домашних условиях: простой рецепт вкусной и полезной закуски

В процессе изготовления плавленого сыра в рецептуре основным ингредиентом является кисломолочный сыр, полученный из сквашенной масленки. Производитель в результате получает лучшую продукцию, которая отличается высокими органолептическим показателям качества.
Изготовленная при соблюдении технологий вкусная молочная продукция находит своих поклонников и завоевывает популярность среди покупателей, говорится в материалах Национального университета пищевых технологий.
В свою очередь известный телеведущий Руслан Сеничкин поделился своим рецептом изготовления плавленого сыра в домашних условиях. Особую пикантность ему может придать добавление ароматной зелени, говорит он.
По словам телеведущего, с этим рецептом можно справиться в домашних условиях.
Что понадобится:
- Творог – 1 килограмм;
- Укроп – 30 грамм;
- Яйцо куриное – 2 шт.;
- Соль – 2 чайные ложки;
- Сода – 1,5 чайные ложки;
- Петрушка – 30 грамм;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Сливочное масло – 100 грамм.
Он отметил, что результат и вкус конечного продукта зависят от качества тех компонентов, которые вы используете в приготовлении.
После добавления продуктов в посуду, ингредиенты перемешиваются ручным блендером. Затем миску с однородной смесью ставят на паровую баню. А во время нагрева помешивайте смесь кухонной лопаткой.
Далее автор сюжета отмечает, что процесс расплавления продолжается не более 15 минут. Далее в него добавляют нарезанную зелень и тертый чеснок. При желании можно добавить также пряности или специи.
Смотрите видео - домашний плавленый сыр:
Следует тщательно перемешивают смесь до момента, когда она станет совершенно однородной. При этом она может приобрести консистенцию "сырного крем-супа".
Следующий этап – сырную смесь необходимо разлить в небольшую стеклянную посуду и поставить в холодное место для застывания
"Внешне даже напоминает сгущённое молоко. Насыщенный, яркий вкус настоящего домашнего плавленого сыра", - добавил Сеничкин.
Что такое плавленый сыр
Молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога. Он вырабатывается из сычужных сыров, сыров для плавления, творога, масла и других молочных продуктов с добавлением специй, насыщенных растительных жиров и наполнителей путём плавления сырной массы с добавками — плавителями. Изобретён швейцарцами Вальтером Гербером и Фрицем Штеттлером в 1911 году, которые приготовили плавленый сыр из сыра эмменталь с добавлением цитрата натрия, пишет Википедия.
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